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Белоруссия: По истечении 10 суток задержания главреда белорусской газеты "Наша Нива" не освободили

18:35 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор белорусской газеты "Наша Нива" Егор Мартинович не вышел из изолятора временного содержания по истечении 10 суток задержания. Об этом сообщает в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале.

"18 июля закончился 10-суточный срок задержания главного редактора "Нашей Нивы". Его задержали по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в течение 10 суток Мартиновичу не было предъявлено обвинение, но его "задержали во второй раз, уже по новой статье УК, которую следователь называть отказался".

8 июля силовики пришли с обысками в офис и бухгалтерию "Нашей Нивы", а также домой к Мартиновичу и еще троим сотрудникам, затем всех увезли на допрос. Позже Следственный комитет подтвердил факт задержания главреда "Нашей Нивы", а также еще трех человек в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов в августе 2020 года. В этот день обыски прошли и в других негосударственных изданиях Белоруссии, среди которых "Брестская газета" (БГ) и "Интекс-пресс" (Барановичи, Брестская область). КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц".

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