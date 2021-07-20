США и ФРГ могут договориться о возможных санкциях против РФ за давление на Киев - Bloomberg

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы в качестве оружия. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.

По его сведениям, стороны близки к соглашению. Журналисты агентства ознакомились с проектом соответствующих договоренностей между США и Германией. Согласно данным агентства, в тексте говорится о том, что Берлин будет готов ввести санкции и принять другие меры в отношении РФ, если посчитает, что Москва пытается использовать энергоресурсы вопреки интересам Киева или совершить агрессию против Украины. Указанные рестрикции могут коснуться поставок энергоносителей из России в Евросоюз.