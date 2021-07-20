0
0
165
НОВОСТИ

США и ФРГ могут договориться о возможных санкциях против РФ за давление на Киев - Bloomberg

19:20 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы в качестве оружия. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.

По его сведениям, стороны близки к соглашению. Журналисты агентства ознакомились с проектом соответствующих договоренностей между США и Германией. Согласно данным агентства, в тексте говорится о том, что Берлин будет готов ввести санкции и принять другие меры в отношении РФ, если посчитает, что Москва пытается использовать энергоресурсы вопреки интересам Киева или совершить агрессию против Украины. Указанные рестрикции могут коснуться поставок энергоносителей из России в Евросоюз.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 20.07.2021
К 2022 году все российские мусоровозы подключат к системе наблюдения за движением отходов
0
38
19:02 20.07.2021
Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы
0
134
19:00 20.07.2021
На конференции ICML Сбер представил медицинские разработки на основе искусственного интеллекта
0
136
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
171
18:00 20.07.2021
Напавшие на временного президента Мали задержаны, сам он не пострадал - посольство РФ
0
196
17:32 20.07.2021
Еврокомиссия готова начать введение финансовых санкций против Польши в августе
0
253
17:12 20.07.2021
Колокольцев принял решение об освобождении от должности начальника ГУ МВД Ставрополья
0
292
17:08 20.07.2021
Академик Румянцев призывает модернизировать медицинские учреждения России по общим стандартам
0
268
17:00 20.07.2021
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКСе
0
273
16:55 20.07.2021
Александр Мажуга выступил с предложением повысить критерии отбора публикаций в научные журналы
0
258

Возврат к списку