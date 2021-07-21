Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в РФ
18:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы вакцинации от ковида в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание с членами правительства.
"Наша основная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - сказал Путин.
При этом он сделал акцент на том, что "ничего нельзя навязывать". "Нам нужно объяснять", - подчеркнул президент.
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