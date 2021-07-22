Китай продает нефть из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен - Bloomberg
11:32 22.07.2021 Источник: Интерфакс
Китай начал поставки нефти из стратегических государственных резервов крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны, чтобы сдержать рост цен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В общей сложности, по словам источников, в этом месяце из резервов было продано порядка 3 млн тонн (22 млн баррелей) нефти.
Поставки нефти из стратегических резервов должны ослабить спрос на импортное сырье в КНР, что, как ожидается, поможет властям страны снизить риск дальнейшего усиления инфляции.
Такие действия Пекина могут стать сдерживающим фактором для нефтяного рынка, давление на который оказывает также растущая заболеваемость COVID-19 в мире в связи с распространением штамма "дельта", отмечают эксперты.
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