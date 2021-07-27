В Польше рассказали о попытках "спасти" Европу от "Северного потока-2"
09:32 27.07.2021 Источник: Коммерсант.ru
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток-2». По его словам, если бы не действия Польши газопровод мог бы быть уже завершен. Оператор Nord Stream 2 AG намерен завершить строительство всего газопровода в августе.
«Мы задерживали финализацию "Северного потока-2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза»,— сказал господин Пшидач Польскому радио. Коммерсантъ
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