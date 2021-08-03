С конца апреля в Москве зафиксированы минимальные число случаев заболевания COVID-19
11:30 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 тыс. 952 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 тыс. 330 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 тыс. 378 человек, или на 41% меньше, чем днём ранее. Суточное число заболевших является минимальным с конца апреля, когда в городе выявляли от 1,8 тыс. до 3,2 тыс. новых случаев.
За сутки коронавирус привел к смерти 71 человека. С начала пандемии скончались 25 тыс. 850 москвичей. Шестой день подряд суточное число смертей меньше 100 случаев.
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