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НОВОСТИ

С конца апреля в Москве зафиксированы минимальные число случаев заболевания COVID-19

11:30 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это минимум с конца апреля, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 тыс. 952 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 тыс. 330 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 тыс. 378 человек, или на 41% меньше, чем днём ранее. Суточное число заболевших является минимальным с конца апреля, когда в городе выявляли от 1,8 тыс. до 3,2 тыс. новых случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 71 человека. С начала пандемии скончались 25 тыс. 850 москвичей. Шестой день подряд суточное число смертей меньше 100 случаев.

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