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На Боровском шоссе в Москве столкнулись автобус и грузовик, 8 человек пострадали

13:10 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на Боровском шоссе в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Боровском шоссе в поселении Внуковское напротив Октябрьской улицы, 10, столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данными, пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие были зажаты в транспорте, сейчас из автобуса все эвакуированы. Кроме того, в результате ДТП движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра.

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