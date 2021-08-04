На Боровском шоссе в Москве столкнулись автобус и грузовик, 8 человек пострадали
13:10 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На Боровском шоссе в поселении Внуковское напротив Октябрьской улицы, 10, столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данными, пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие были зажаты в транспорте, сейчас из автобуса все эвакуированы. Кроме того, в результате ДТП движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра.
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