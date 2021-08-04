Олег Леонов: Центру Москвы нужны зоны, свободные от каршеринга
17:30 04.08.2021
|
Фото
Александра Иванова
«Ситуация, когда жители не могут найти место для своего автомобиля из-за того, что всё вокруг занято арендными машинами, несправедлива, и ее нужно менять законодательными и программными методами», — заявил Леонов.
По его мнению, в этом вопросе важна не только законодательная база, но еще и согласованность с агрегаторами, в основе которой будут лежать приоритеты жителей ЦАО. При достижении договоренностей нужно с помощью корректировки программного обеспечения ограничить количество наемных машин, одновременно паркующихся на загруженной транспортом улице либо стоянке.
«Арендные автомобили стали привычным элементом городской среды и получили в столице повсеместное распространение, пришло время согласовать их существование с объективными интересами горожан», — считает Олег Леонов.
С каждым годом увеличивается объем поездок на арендованных автомобилях, ситуация с парковками осложняется год от года, ситуации, когда возникает необходимость отогнать припаркованный кашеринг, чтобы поставить свое авто, становятся для жителей Центрального округа все актуальней, обращает внимание Леонов.
НОВОСТИ
- 17:25 04.08.2021
- Россия с 4-го августа возобновляет выдачу виз гражданам Франции
- 16:57 04.08.2021
- Опубликованы материалы международного саммита по компьютерному зрению Machines Can See 2021
- 16:45 04.08.2021
- Стоимость нефти марки Brent снижается
- 16:15 04.08.2021
- Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
- 16:13 04.08.2021
- СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию
- 16:01 04.08.2021
- Власти Москвы пока не собираются снимать запрет на массовые мероприятия - СМИ
- 15:18 04.08.2021
- РФПИ сообщает, что процесс одобрения ЕМА "Спутника V" идет позитивно
- 14:20 04.08.2021
- Почти вдвое увеличился прирост заболевших COVID-19 в Белоруссии
- 14:05 04.08.2021
- Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво
- 14:00 04.08.2021
- На инаугурацию нового президента Ирана приедет делегация Саудовской Аравии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать