Олег Леонов: Центру Москвы нужны зоны, свободные от каршеринга

17:30

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Александра Иванова



Необходимо сократить число парковочных мест для каршеринга в Центральном административном округе - считает Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей.

«Ситуация, когда жители не могут найти место для своего автомобиля из-за того, что всё вокруг занято арендными машинами, несправедлива, и ее нужно менять законодательными и программными методами», — заявил Леонов.

По его мнению, в этом вопросе важна не только законодательная база, но еще и согласованность с агрегаторами, в основе которой будут лежать приоритеты жителей ЦАО. При достижении договоренностей нужно с помощью корректировки программного обеспечения ограничить количество наемных машин, одновременно паркующихся на загруженной транспортом улице либо стоянке.

«Арендные автомобили стали привычным элементом городской среды и получили в столице повсеместное распространение, пришло время согласовать их существование с объективными интересами горожан», — считает Олег Леонов.

С каждым годом увеличивается объем поездок на арендованных автомобилях, ситуация с парковками осложняется год от года, ситуации, когда возникает необходимость отогнать припаркованный кашеринг, чтобы поставить свое авто, становятся для жителей Центрального округа все актуальней, обращает внимание Леонов.