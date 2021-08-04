МКС не пострадала из-за инцидента с двигателями модуля "Наука" - NASA

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная космическая станция (МКС) не пострадала в результате инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" при стыковке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По информации американского космического ведомства, продолжающийся анализ демонстрирует, что "станция находится в хорошем состоянии, а ее системы работают штатно". "Что наиболее важно, максимальный угол и скорость вращения не достигли максимально безопасных пределов, предусмотренных системами станции, и после ее возвращения в начальное состояние работы были продолжены в штатном режиме", - отмечается в сообщении.