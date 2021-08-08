Оппозиция требует от властей Украины провести выборы в Донбассе

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая региональная организация парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует от украинской власти немедленно разблокировать процесс проведения выборов в 18 отдельных территориальных общинах (ОТО) Донбасса. Такое требование содержится в заявлении региональной организации, опубликованном в воскресенье на сайте партии.

"Мы призываем власть немедленно выполнить решение суда, срочно организовать избирательный процесс в 18 ОТО Донбасса и провести голосование в октябре этого года. Кроме того, мы призываем отменить решение о введении военно-гражданской администрации (ВГА) в Славянске, где орган местного самоуправления был сформирован исходя из результатов честного и прозрачного волеизъявления украинцев", - отмечается в заявлении.

ОПЗЖ призывает "срочно сформировать профессиональную и ответственную местную власть, которая начнет решать накопившиеся на местах вопросы, а самое главное - защищать и поддерживать людей".

Оппозиция напомнила, что 8 августа исполнился ровно год, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) "своим антиконституционным постановлением лишила полмиллиона жителей Донбасса гражданского права голосовать, отменив первые местные выборы в 18 отдельных территориальных общинах". "Жертвами произвола только в Донецкой области стали украинцы, проживающие в Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТО. Такая же участь постигла и 8 общин на Луганщине", - подчеркивается в документа.