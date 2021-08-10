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Евгений Попов предложил Сергею Собянину провести круглый стол по проблемам капитального ремонта многоквартирных домов

20:01 10.08.2021

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Фото Розы Абрамовой
Журналист Евгений Попов и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ряд вопросов, волнующих жителей Западного округа столицы. Встреча состоялась в ходе инспекции мэром Собяниным объектов реализации инфраструктурных проектов в ЗАО.

Евгений Попов озвучил острый вопрос, направленный к известному телеведущему жителями округа, а именно об укомплектованности медицинских учреждений узкопрофильными специалистами.

«Первичное звено медицины – тяжелая тема. Очереди к терапевтам, нехватка узких специалистов и несложных диагностических услуг. Рассказал мэру о том, как люди приходят к 7:30 за талончиками к врачу. Встретил четкое понимание проблемы и путей решения. Во всех 130 поликлиниках, которые сейчас на капитальном ремонте, будут узкие специалисты и высококлассное диагностические и лечебное оборудование. Например, поликлиника в Крылатском распахнёт двери уже в конце лета», рассказал телеведущий. 

Второй наболевший вопрос, поднятый ведущим “60 минут”, затрагивал качество и сроки проведения кап. ремонтов в многоквартирных домах. «Эта проблема заботит очень многих жителей, особенно в районах Дорогомилово и Фили-Давыдково. У меня более 20 таких обращений. Планирую провести круглый стол, где жители смогут напрямую задать вопросы представителям власти. Мэр и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков поддержали мою инициативу».

Проблемы Крылатского стали темой  особенного внимания.  «Сергей Собянин подчеркнул, что необходимо предотвратить застройку природоохранной зоны и уничтожение спортивного наследия – легендарной велотрассы. Велодорога — была, есть и будет достоянием москвичей», —  поделился Евгений Попов.

Им отмечена важность обратной связи с жителями округа. «Благодаря активности граждан уже удалось отстоять Крылатский лес, отменив проект по созданию экотропы. Этот подход надо использовать и при развитии спортивной инфраструктуры. У людей должна быть возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях в шаговой доступности от дома».

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