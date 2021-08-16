Лето этого года в Москве теплее климатической нормы на 4 градуса - Гидрометцентр
16:32 16.08.2021 Источник: Эхо Москвы
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