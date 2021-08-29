В Москве к креативной индустрии имеют отношение больше миллиона человек – Собянин
12:33 29.08.2021
В Москве в работе креативной индустрии участвуют более миллиона горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин, обращая внимание москвичей на форум Креативная неделя, который проходит в столице. «Сама по себе, это огромная цифра – примерно 15% работающих в Москве людей», – написал градоначальник на своем сайте, отметив, что ему разделение на креативную и обычную экономику кажется несколько искусственным.
«У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает, – обратил внимание градоначальник. – Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается. Но власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества. И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве».
Форум «Российская креативная неделя», который включит в себя 350 лекций и выступления 700 спикеров, стартовал в парке Горького в Москве 26 августа. На нем представители отрасли обсуждают игровую индустрию, дизайн, урбанистику, образование, СМИ и музыку.
НОВОСТИ
- 12:35 29.08.2021
- Рогозин: Россия готова отразить удары в космосе
- 12:22 29.08.2021
- Мосархитектура поддержала Романа Романенко в вопросе необходимости новой станции метро в Южном Бутове
- 12:10 29.08.2021
- В России вылечились после коронавируса 16 804 человека за сутки
- 12:04 29.08.2021
- Лидеру Rammstein предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений
- 12:02 29.08.2021
- Петр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 36 в Марьино
- 11:44 29.08.2021
- Украина отложила запрет на въезд для автомобилей из Приднестровья
- 11:34 29.08.2021
- В Луизиане ждут самого сильного урагана за 150 лет
- 11:11 29.08.2021
- Государство сможет корректировать цены на сахар
- 10:39 29.08.2021
- Талибы объявили о возобновлении спортивных соревнований в Афганистане
- 10:22 29.08.2021
- В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать