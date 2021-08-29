В Москве к креативной индустрии имеют отношение больше миллиона человек – Собянин

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В Москве в работе креативной индустрии участвуют более миллиона горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин, обращая внимание москвичей на форум Креативная неделя, который проходит в столице. «Сама по себе, это огромная цифра – примерно 15% работающих в Москве людей», – написал градоначальник на своем сайте, отметив, что ему разделение на креативную и обычную экономику кажется несколько искусственным.

«У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает, – обратил внимание градоначальник. – Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается. Но власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества. И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве».

Форум «Российская креативная неделя», который включит в себя 350 лекций и выступления 700 спикеров, стартовал в парке Горького в Москве 26 августа. На нем представители отрасли обсуждают игровую индустрию, дизайн, урбанистику, образование, СМИ и музыку.