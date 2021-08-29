Эрдоган во время поездки в РФ обсудит закупку второго полка С-400

14:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить в ходе своего визита в Россию детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам на борту самолета, возвращаясь из Черногории.

"У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк [С-400]. Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим", - цитирует Эрдогана телеканал Эн-ти-ви. Он не уточнил даты планирующегося визита в РФ.