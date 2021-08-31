Москва обеспечит бесплатный транспорт для концертных выездов музыкальных школ
15:25 31.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания детской музыкальной школы им. М.И. Глинки сообщил о новой возможности для музыкальных школ: в предстоящем учебном году они смогут бесплатно заказывать городские автобусы для посещения детскими оркестрами мероприятий за пределами своего учреждения.
По словам мэра, очень важно принимать участие в фестивалях, мероприятиях и концертах, приезжать в другие школы, но так как Москва - город для передвижения довольно сложный, то “мы сегодня по просьбе руководителей школ искусств, ребят приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения ребят из школ искусств к месту проведения концертов. То есть департамент транспорта будет выделять первоклассные автобусы бесплатно, на которых можно будет перемещаться по городу”, — заявил Сергей Собянин.
Также градоначальник коснулся творческого образования столицы, включающего в себя не только школы искусств, но и многочисленные учреждения дополнительного образования. По его словам, творческое образование, налаженное в Москве - одно из самых крупных в мире, в нем занято более полумиллиона детей. Говоря о подготовке зданий школ к новому учебному году, мэр рассказал о строительстве новых семи школ в Печатниках и реконструкции, которая за последние годы была проведена в 100 музыкальных школах. “И новая школа Глинки - историческая школа, которая работает с 1960-х годов», — сказал мэр.
«Новый дом для школы совершенно другого уровня, в 3,5 раза больше, и, конечно, он сделан уже специально под школу искусств. Здесь можно заниматься не только музыкой, но и хореографией, живописью. Здесь большой зал, камерный зал», - рассказал градоначальник.
Также в ходе мероприятия Сергеем Собяниным вручена благодарность основателю и первому директору детской музыкальной школы имени Глинки Тамаре Караевой.
НОВОСТИ
- 16:32 31.08.2021
- Королева Дании станет художником-постановщиком нового фильма Билле Аугуста
- 16:30 31.08.2021
- Наблюдение за выборами на участках и онлайн обеспечит их прозрачность
- 16:12 31.08.2021
- Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
- 16:00 31.08.2021
- ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
- 15:32 31.08.2021
- В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19 - глава Еврокомиссии
- 15:12 31.08.2021
- Украина запретила с 1 сентября въезд автомобилей с номерами Приднестровья
- 15:00 31.08.2021
- Алар Карис избран новым президентом Эстонии
- 14:47 31.08.2021
- Участники Национальной технологической олимпиады по профилю ИИ будут решать задачу по автоматическому распознаванию рукописного текста в тетрадях
- 14:32 31.08.2021
- В КПРФ предлагают увеличить стипендии студентов до 80% прожиточного минимума
- 14:12 31.08.2021
- Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В, разбившегося в Подмосковье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать