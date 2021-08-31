Москва обеспечит бесплатный транспорт для концертных выездов музыкальных школ

15:25

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания детской музыкальной школы им. М.И. Глинки сообщил о новой возможности для музыкальных школ: в предстоящем учебном году они смогут бесплатно заказывать городские автобусы для посещения детскими оркестрами мероприятий за пределами своего учреждения.

По словам мэра, очень важно принимать участие в фестивалях, мероприятиях и концертах, приезжать в другие школы, но так как Москва - город для передвижения довольно сложный, то “мы сегодня по просьбе руководителей школ искусств, ребят приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения ребят из школ искусств к месту проведения концертов. То есть департамент транспорта будет выделять первоклассные автобусы бесплатно, на которых можно будет перемещаться по городу”, — заявил Сергей Собянин.

Также градоначальник коснулся творческого образования столицы, включающего в себя не только школы искусств, но и многочисленные учреждения дополнительного образования. По его словам, творческое образование, налаженное в Москве - одно из самых крупных в мире, в нем занято более полумиллиона детей. Говоря о подготовке зданий школ к новому учебному году, мэр рассказал о строительстве новых семи школ в Печатниках и реконструкции, которая за последние годы была проведена в 100 музыкальных школах. “И новая школа Глинки - историческая школа, которая работает с 1960-х годов», — сказал мэр.

«Новый дом для школы совершенно другого уровня, в 3,5 раза больше, и, конечно, он сделан уже специально под школу искусств. Здесь можно заниматься не только музыкой, но и хореографией, живописью. Здесь большой зал, камерный зал», - рассказал градоначальник.

Также в ходе мероприятия Сергеем Собяниным вручена благодарность основателю и первому директору детской музыкальной школы имени Глинки Тамаре Караевой.