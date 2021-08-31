В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах
19:10 31.08.2021
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова комментируя возможности московской образовательной системы заявила, что в этом году московская образовательная система примет 1,5 миллиона детей, в школу пойдут более 1 миллиона ребят, в том числе 116 тысяч в 1-й класс, 430 тысяч – в детские сады, и 100 тысяч человек - в колледжи.
Она особенно подчеркнула соблюдение мер эпидемиологической безопасности в образовательных организациях, в частности, за каждым классом закрепляется отдельный кабинет, сохранится разделение потоков и при входе у ребят будет измеряться температура. В классах, в которых будут изучаться специальные предметы, например физика, химия и астрономия, будет проводиться усиленная санэпидобработка после каждого занятия. В обнаружения у учащегося COVID-19, весь класс будет отправлен на двухнедельный карантин, а занятия продолжаться в дистанционном формате.
«Эпидемиологическая ситуация также позволяет нам не ограничивать детей во внеурочных активностях. Школы организуют выезды на экскурсии и в музеи. Никаких ограничений по кружкам и секциям на сегодняшний день тоже не вводится. Будем стараться организовывать группы в кружках и секциях по отдельным параллелям», – рассказала Ракова.
На сегодняшний день два этапа вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 77% сотрудников образовательной сферы, первый этап - 84%. Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков ранее заявил, что делается «все возможное, чтобы учебный год начался безопасно и здоровью детей и взрослых ничто не угрожало».
НОВОСТИ
- 19:30 31.08.2021
- Больше половины россиян воспринимают дебаты как политическое шоу
- 19:20 31.08.2021
- Новикомбанк получил прибыль более 6 млрд рублей
- 18:30 31.08.2021
- Часть афганских беженцев, эвакуированных США, готовы принять в Канаде - министр
- 18:20 31.08.2021
- Слова Грудинина об иске в суд Памфилова назвала "предвыборным трепом"
- 17:40 31.08.2021
- Афганские беженцы должны не ехать в ЕС, а оставаться в регионе - министр иммиграции Дании
- 17:38 31.08.2021
- Как сообщает Минпромторг, цены на «борщевой набор» снижены
- 17:24 31.08.2021
- Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне
- 17:12 31.08.2021
- РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
- 17:00 31.08.2021
- Справороссы разработали законопроект о лишении свободы до 8 лет за повреждение памятников
- 16:58 31.08.2021
- В столице началась раздача браслетов безопасности, помогающих в поисках пропавших людей - Леонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать