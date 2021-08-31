В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах

19:10

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова комментируя возможности московской образовательной системы заявила, что в этом году московская образовательная система примет 1,5 миллиона детей, в школу пойдут более 1 миллиона ребят, в том числе 116 тысяч в 1-й класс, 430 тысяч – в детские сады, и 100 тысяч человек - в колледжи.

Она особенно подчеркнула соблюдение мер эпидемиологической безопасности в образовательных организациях, в частности, за каждым классом закрепляется отдельный кабинет, сохранится разделение потоков и при входе у ребят будет измеряться температура. В классах, в которых будут изучаться специальные предметы, например физика, химия и астрономия, будет проводиться усиленная санэпидобработка после каждого занятия. В обнаружения у учащегося COVID-19, весь класс будет отправлен на двухнедельный карантин, а занятия продолжаться в дистанционном формате.

«Эпидемиологическая ситуация также позволяет нам не ограничивать детей во внеурочных активностях. Школы организуют выезды на экскурсии и в музеи. Никаких ограничений по кружкам и секциям на сегодняшний день тоже не вводится. Будем стараться организовывать группы в кружках и секциях по отдельным параллелям», – рассказала Ракова.

На сегодняшний день два этапа вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 77% сотрудников образовательной сферы, первый этап - 84%. Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков ранее заявил, что делается «все возможное, чтобы учебный год начался безопасно и здоровью детей и взрослых ничто не угрожало».