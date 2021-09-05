Боррель предлагает вести переговоры с талибами, но власть их не признавать
09:30 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за проведение Европейским союзом переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье французской еженедельной газетой "Журналь дю диманш".
"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", - сказал Боррель. Он особо подчеркнул, что "то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада". "Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах", - отметил глава дипломатии ЕС.
"Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, - продолжил Боррель. - Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. <...> Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских".
НОВОСТИ
- 09:16 05.09.2021
- В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +3С
- 09:10 05.09.2021
- Рост ДТП с участием электросамокатов выросло за 7 месяцев на 66% - МВД
- 09:00 05.09.2021
- Генсек НАТО сказал, что он думает по поводу создания вооруженных сил ЕС
- 20:30 04.09.2021
- В рейтинге критиков на фестивале в Венеции лидирует фильм Соррентино "Рука бога"
- 20:20 04.09.2021
- Из-за коровьего бешенства Бразилия приостанавливает экспорт говядины в Китай
- 20:01 04.09.2021
- Дом, где живет Дмитрий Певцов, эвакуировали в связи с угрозой взрыва
- 19:20 04.09.2021
- В Мексиканском заливе обнаружено нефтяное пятно - СМИ
- 19:10 04.09.2021
- В Великобритании готовы начать вакцинацию подростков от коронавируса
- 19:00 04.09.2021
- За пост президента Франции в 2022 году будет бороться экс-министр экономики
- 18:30 04.09.2021
- Рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей фиксируется властями городов США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать