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НОВОСТИ

Глава МИД Украины: Я не сомневаюсь, что Байден долетит и до середины Днепра...

20:45 05.09.2021 Источник: Интерфакс

Президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

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