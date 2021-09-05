Глава МИД Украины: Я не сомневаюсь, что Байден долетит и до середины Днепра...

20:45 Источник: Интерфакс

Президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.