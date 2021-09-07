Андрей Воробьев проверил ход реконструкции трассы М-5 «Урал»

19:12

Фото пресс-службы правительства

Московской области



Масштабная реконструкция М-5 «Урал» избавит более 400 тыс. жителей Раменского и Жуковского от многокилометровых пробок. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство участка федеральной трассы в обход поселков Октябрьский и Островцы. В комплекс работ войдет также возведение моста через Москву-реку. Строительство ведут в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«М-5 – федеральная дорога, здесь максимальное количество автомобилей в выходной день – 110-120 тыс., – сказал губернатор. – Мы сопровождаем этот проект, оказываем максимальную поддержку, потому что на этом направлении ждет перемен огромное количество людей. Здесь аэропорт, идет развитие, поэтому инфраструктура имеет принципиальное значение».

Новый участок решит проблему одного из наиболее узких мест в Раменском городском округе. Сейчас на старом 2-полосном мосту через Москву-реку стоят многокилометровые пробки. К концу года откроется новый 4-полосный – рядом с действующим. Строители устанавливают шумозащитные экраны, съезды и проводят коммуникации.

«Участок небольшой, но насыщен инфраструктурой, очень много жилых домов, сетей, движение большое. В обычные дни интенсивность 70-80 тыс. автомобилей в сутки, а дорога рассчитана на 40 тыс., – рассказал руководитель ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Астахов. – В декабре мы открываем движение в этой части дороги М5 «Урал», а ввод всего участка с 19 км по 37-й предусмотрен на 2023 год».

В перспективе весь транзитный транспорт выведут из Октябрьского и Островцов, крупные машины больше не будут здесь создавать заторы. Появится также отдельный съезд с федеральной трассы к деревне Чулково.

Параллельно идет реконструкция участка автодороги М-5 «Урал» от МКАД к Люберцам. Трассу расширят до 10 полос, ликвидируют одноуровневые пересечения и светофоры, для удобства жителей откроют 7 пешеходных переходов. Работы завершат к концу года.

В результате реализации всех этих этапов около 740 тыс. жителей Подмосковья смогут намного быстрее добираться до Люберец, Раменского, Жуковского и в Москву.