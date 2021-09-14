В Москве прошло обучение наблюдателей на выборах от партии "Справедливая Россия - За правду"

19:18

Партия «Справедливая Россия - За правду» в рамках проекта «Справедливый наблюдатель» провела обучение наблюдателей и координаторов наблюдения, которые будут принимать участие в трехдневном голосовании на выборах депутатов Государственной думы в Москве.

«Вообще, проект «Справедливый наблюдатель» создан в первую очередь для того, чтобы защитить голоса избирателей, и неважно, за кого голос будет отдан. Чистота выборов, их демократичность, прозрачность - это основная задача, которую мы ставили для себя. <…> В дни голосования мы будем на «передовой»: вы - непосредственно на своих избирательных участниках, а мы вместе с координаторами в избирательных штабах будем с вами вести диалог через наше мобильное приложение», - рассказала федеральный координатор «Молодежи Справедливой России» по правовому и политическому образованию Ксения Киселева.

По ее отметке, только «Справедливая Россия - За правду» создала мобильное приложение, через которое наблюдатели могут передать информацию напрямую в избирательный штаб, что даст возможность по словам Киселевой, реагировать оперативно и, кроме всего прочего, «позволит нам раньше, чем когда будут подводить итоги в территориальных комиссиях, знать результат и по округам, и в стране в целом».

Также координатор напомнила, что «Справедливый наблюдатель» начал работу в марте 2021 года, были проведены обучающие мероприятия, записан информационно-образовательный курс, позволивший пройти полноценное обучение удаленно, подготовив тем самым полноценные кадры для работы наблюдателями.