Тринадцати историческим зданиям в центре Москвы присвоен статус «Объект культурного наследия» - Олег Леонов

18:32

Фото: Александр Иванов

Еще семи домам из «списка Олега Леонова» присвоен статус объектов культурного наследия (ОКН). Список состоит из 20 требующих охранного статуса строений, и был создан в результате встреч со столичными жителями. Документы о присвоении ОКН опубликованы на mos.ru

«Дело спасения старомосковских домов для меня очень личное, как и для тысяч москвичей, которые оставили свои подписи в поддержку инициативы по присвоению статуса объектов культурного наследия 20 зданиям в центре столицы. На сегодня, специальный статус получили уже 13 домов из списка, который мы составили вместе с жителями. Работа по сохранению исторических зданий обязательно будет продолжена», — заявил куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

Некоторые из зданий, получивших охранный статус: дом Мазурина в пер. Курсовом; городская усадьба XIX в. на ул. Гончарная; жилой дом Наумовых-Волконских, 1833 г. на ул. Пречистенка и доходный дом Барса на ул. Трубной.

В такой короткий срок присвоение статуса ОКН более чем десяти зданиям - уникальное происшествие, прецедент, не имеющий аналогов в столице. Компания по спасению архитектурного культурного наследия не оставила москвичей равнодушными, ими в поддержку инициативы Олега Леонова в кратчайшие сроки было собрано более 10 000 подписей.

Статус «объект культурного наследия» на владельца налагает определенные ограничения, например он не может перестроить, модернизировать или снести здание, за нарушение режима владения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.