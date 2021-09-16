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Россия приближается к пределу роста ипотеки - глава ЦБ РФ

16:32 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о приближении России к пределу роста ипотечного рынка. Такое мнение она высказал в интервью РБК.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения", - сказала Набиуллина.

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