Экспедиция РГО пропала в Томской области
20:35 17.09.2021 Источник: Интерфакс
Девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области, начаты их поиски, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в оперштабе по поиску пропавших.
"Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они - представители Русского географического общества. Начаты их поиски", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что группа находилась в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю.
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