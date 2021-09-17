Экспедиция РГО пропала в Томской области

20:35 Источник: Интерфакс

Девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области, начаты их поиски, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в оперштабе по поиску пропавших.

"Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они - представители Русского географического общества. Начаты их поиски", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что группа находилась в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю.