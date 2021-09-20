Два человека погибли, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом - МЧС
10:00 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека, в том числе ребенок, погибли, десять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В 05:25 на 500-м километре Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли 2 человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок", - сообщили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:32 20.09.2021
- Партии, не попадающие в Госдуму, не набирают голосов для получения госфинансирования
- 09:20 20.09.2021
- Володин набирает 74,30% голосов на выборах в Госдуму после обработки 71,71% протоколов
- 09:05 20.09.2021
- Накануне выборов фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня - Bloomberg
- 09:00 20.09.2021
- Подсчитаны 75% голосов на выборах в Госдуму
- 02:01 20.09.2021
- Итоги электронного голосования на выборах подведут к утру понедельника
- 01:05 20.09.2021
- На выборах в Госдуму подсчитано около 30% голосов
- 00:10 20.09.2021
- На выборах в Госдуму подсчитано около 25% голосов
- 23:15 19.09.2021
- На выборах в Госдуму подсчитано около 20% голосов. Пока пять партий проходят барьер в 5%
- 23:11 19.09.2021
- Председатель ЕР Дмитрий Медведев "приболел", поэтому не приехал в штаб - Турчак
- 22:10 19.09.2021
- На выборах в Госдуму подсчитано около 12% голосов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать