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Два человека погибли, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом - МЧС

10:00 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, в том числе ребенок, погибли, десять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 05:25 на 500-м километре Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли 2 человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок", - сообщили в ведомстве.

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