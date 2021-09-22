«Талибан» хочет выступить на генассамблее ООН

09:20 Источник: Эхо Москвы

Движение «Талибан» (запрещено на территории РФ) попросило предоставить им возможность выступать на генассамблее ООН. В письме, которое за день до начала заседания было направлено генеральному секретарю Антониу Гутерришу, сказано, что талибы назначили нового представителя. В документе ему присвоена должность министра иностранных дел. Хан Муттаки предлагает либо лично явиться в Нью-Йорк, либо предоставить заранее записанное видеообращение.

Отдельно Гуттеришу был направлен и список предполагаемой делегации от Афганистана. Между тем представитель американского Госдепартамента уверен, что эти вопросы не удастся решить в течение ближайшей недели. Кроме того, президент США Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон вновь акцентировали внимание на том, что признать "Талибан" можно будет только в том случае, если они действительно будут соблюдать права человека. Эхо Москвы