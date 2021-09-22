0
0
42
НОВОСТИ

«Талибан» хочет выступить на генассамблее ООН

09:20 22.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Движение «Талибан» (запрещено на территории РФ) попросило предоставить им возможность выступать на генассамблее ООН. В письме, которое за день до начала заседания было направлено генеральному секретарю Антониу Гутерришу, сказано, что талибы назначили нового представителя. В документе ему присвоена должность министра иностранных дел. Хан Муттаки предлагает либо лично явиться в Нью-Йорк, либо предоставить заранее записанное видеообращение.

Отдельно Гуттеришу был направлен и список предполагаемой делегации от Афганистана. Между тем представитель американского Госдепартамента уверен, что эти вопросы не удастся решить в течение ближайшей недели. Кроме того, президент США Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон вновь акцентировали внимание на том, что признать "Талибан" можно будет только в том случае, если они действительно будут соблюдать права человека.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 22.09.2021
Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
0
23
13:30 19.09.2021
Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
0
444
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
451
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
503
09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
716
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
843
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
934
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
953
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
930
12:05 15.09.2021
В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
0
926

Возврат к списку