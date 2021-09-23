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Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году

07:45 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А") "Генералиссимус Суворов", строящийся на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), выйдет на испытания в море в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ", - сказал Королев, отвечая на вопрос о сроках сдачи атомохода "Генералиссимус Суворов".

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