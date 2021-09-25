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НОВОСТИ

Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение

10:00 25.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Мэрия Саратова вечером объявила о переводе всех школ на дистанционное обучение. Учиться удаленно детям придется уже с понедельника. В администрации города это объясняют ростом заболеваемости ковидом, а также ОРВИ.

Кроме того, со следующей недели в Саратовской области закрывают фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах.  Эхо Москвы

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