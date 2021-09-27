Социал-демократы ФРГ получают в Бундестаге на 10 мест больше, чем ХДС/ХСС - ЦИК
09:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге, а блок Христианско- демократического и Христианско-социального союзов - 196. Таковы предварительные данные германского ЦИК, опубликованные в понедельник.
Ранее сообщалось, что СДПГ получает наибольшее число голосов - 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%.
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