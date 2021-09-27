В России начнет вещание канал о классической музыке Classic Music

12:15 Источник: НГ-Online

Первый российский телеканал о классической музыке начнет вещание в День музыки 1 октября.Канал запускает компания Universal Distribution, которая занималась дистрибуцией известного музыкального телеканала – французского Mezzo.

Программное наполнение и стиль подачи произведений ориентированы как на стандартную целевую аудиторию, так и на популяризацию классической музыки среди молодежи от 15 лет.В эфире Classic Music будут транслироваться лучшие мировые записи классических произведений, программы собственного производства, короткие познавательные программы, интервью с известными артистами, документальные фильмы, а также интерактивная афиша крупнейших театров и концертных площадок мира. Акцент будет сделан на европейской классической музыке.

Вера Цветкова