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НОВОСТИ

В России начнет вещание канал о классической музыке Classic Music

12:15 27.09.2021 Источник: НГ-Online

Первый российский телеканал о классической музыке начнет вещание в День музыки 1 октября.Канал запускает компания Universal Distribution, которая занималась дистрибуцией известного музыкального телеканала – французского Mezzo.

Программное наполнение и стиль подачи произведений ориентированы как на стандартную целевую аудиторию, так и на популяризацию классической музыки среди молодежи от 15 лет.В эфире Classic Music будут транслироваться лучшие мировые записи классических произведений, программы собственного производства, короткие познавательные программы, интервью с известными артистами, документальные фильмы, а также интерактивная афиша крупнейших театров и концертных площадок мира. Акцент будет сделан на европейской классической музыке.

Вера Цветкова

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