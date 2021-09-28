Во втором по величине городе Австрии бургомистром станет представитель коммунистов
17:00 28.09.2021 Источник: Эхо Москвы
На выборах в городской совет коммунисты получили 29%, консервативная партия – 26%, «Зеленые» – 17%. Эхо Москвы
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