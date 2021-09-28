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НОВОСТИ

Талибы все также связаны с Аль-Каидой - генерал Милли

18:17 28.09.2021

Радикальное движение "Талибан" так и не разорвало связи с международной группировкой "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ) и до сих пор остается террористической структурой. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС.

"[Движение] "Талибан" было и остается террористической организацией, и они до сих пор не разорвали связи с "Аль-Каидой". У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело. Еще предстоит выяснить, сможет ли "Талибан" консолидировать власть, или же страна расколется на части в результате последующей гражданской войны", - отметил военачальник.

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