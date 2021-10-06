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Поставки газа в обход Укарины Путин просит "Газпром" не увеличивать

18:43 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что "Газпрому" не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, хотя это и выгодно.

В среду на совещании по вопросам развития энергетики глава государства обратил внимание на большое количество спекуляций вокруг газовых вопросов. "Смотрите: "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал, - давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле все получается, под 3 млрд по году", - констатировал Путин. "Но я прошу этого не делать", - обратился президент к участникам совещания.

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