В одной из школ Махачкалы ученик ранил ножом сверстника, он умер в больнице - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице", - сообщил собеседник агентства.