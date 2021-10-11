В одной из школ Махачкалы ученик ранил ножом сверстника, он умер в больнице - источник
12:05 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице", - сообщил собеседник агентства.
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