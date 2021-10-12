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Путин назначил Михаила Евраева врио главы Ярославской области - Кремль

18:40 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил своим помощником Дмитрия Миронова, который занимал ранее пост губернатора Ярославской области.

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - говорится в указе главы государства. О подписании документа во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области стал Михаил Евраев.

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, глава государства подписал указ "Об исполняющем обязанности Губернатора Ярославской области". "В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области Миронова Д. Ю. <...> постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", - говорится в документе.

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