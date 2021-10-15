В Москве полиция задержала "лешего"

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция задержала «лешего» в Москве. Инцидент произошёл в начале недели в парке у Яузы неподалёку от МКАДа. В рапорте, который оказался в распоряжении радиостанции «Говорит Москва», мужчина признался, что он «леший».

«Гонял белок по парку, кричал на них, что он их хозяин, пытался поймать, просил, чтобы они научили его разговаривать с деревьями. После чего залез на дерево», — так сотрудник ОВД Северное Медведково описал детали задержания.

Мужчина объяснил правоохранителю, что он якобы «леший из другого леса» и «пришёл в гости к своему коллеге в лесопарковую зону». Знакомый задержанного употребил «волшебные жёлуди и улетел на метле». Москвича заметили сотрудники патрульно-постовой службы и задержали его. Что было дальше с мужчиной, не уточняется. Официального подтверждения достоверности документа от МВД не было.