Китай испытывал не гиперзвуковое оружие, а новый тип космического корабля - МИД КНР
12:32 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе этого года не соответствует действительности. Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
"Насколько мне известно, это было в августе этого года. Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля", - сообщил он.
По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. "Многие другие страны и компании уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля упали в море", - добавил Чжао Лицзянь.
Как сообщила в субботу британская газета "Файнэншл таймс", Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.
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