Цена газа в Европе выросла на 14% после аукциона на допмощности по транзиту через Украину

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 14%, до $1281,9 за тыс. куб. м, на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию 13:16 мск на поднялась до $1281,9 за тыс. куб. м, или 106,91 евро за МВт.ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч).