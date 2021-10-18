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Цена газа в Европе выросла на 14% после аукциона на допмощности по транзиту через Украину

14:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 14%, до $1281,9 за тыс. куб. м, на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию 13:16 мск на поднялась до $1281,9 за тыс. куб. м, или 106,91 евро за МВт.ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч).

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