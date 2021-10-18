В Тюменской области обязательная вакцинация вводится для отдельных категорий граждан
20:40 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Тюменской области из- за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник региональным управлением Роспотребнадзора.
"Обеспечить с 18 октября 2021 года проведение профилактических прививок <...> против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении. В тексте указано, что вакцинированными должны быть граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие, работники клининговых компаний, многофункциональных центров, вахтовики и лица, подлежащие призыву на военную службу.
Тюменская область последней среди регионов Уральского федерального округа ввела обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
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