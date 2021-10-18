0
0
0
НОВОСТИ

В Тюменской области обязательная вакцинация вводится для отдельных категорий граждан

20:40 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Тюменской области из- за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник региональным управлением Роспотребнадзора.

"Обеспечить с 18 октября 2021 года проведение профилактических прививок <...> против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении. В тексте указано, что вакцинированными должны быть граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие, работники клининговых компаний, многофункциональных центров, вахтовики и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Тюменская область последней среди регионов Уральского федерального округа ввела обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 18.10.2021
Отношения России и Запада становятся все более сложными, считает глава МИД ФРГ
0
106
19:20 18.10.2021
Шок в экономике после пандемии в целом преодолен, РФ находится в этом тренде - Мишустин
0
149
18:45 18.10.2021
Сбер оценил перспективы легкой промышленности России на форуме «Мануфактура 4.0»
0
203
18:40 18.10.2021
Банды обстреляли кортеж премьер-министра Гаити
0
195
18:00 18.10.2021
В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек - Reuters
0
233
17:48 18.10.2021
Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге работодателей Universum
0
220
17:32 18.10.2021
В структуре бедности в РФ семьи с детьми составляют 80%
0
285
17:12 18.10.2021
Материнский капитал на первого ребенка с 2020 года получили 770 тыс. семей - Котяков
0
251
17:00 18.10.2021
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией, запретив деятельность в РФ
0
284
16:40 18.10.2021
Заммэра Владимир Ефимов озвучил число квартир, которые Москва реализовала горожанам и бизнесу
0
277

Возврат к списку