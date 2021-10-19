0
0
107
НОВОСТИ

Сбер стал лауреатом Национальной премии в сфере цифровизации

15:42 19.10.2021

Сбер стал лидером двух номинаций Национальной премии в сфере цифровизации: «Искусственный интеллект» и «Все для клиента» благодаря внедренному в центре корпоративных решений (ЦКР) проекту «контент коммуникаций», позволяющему получать и обрабатывать обращения клиентов онлайн с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ, классификацию диалога и подборку в облаке тегов вопросов, становящихся основой для рекомендаций клиентам, ранее анализ обращений проводился специалистами банка, определяющими вопросы в ручном режиме, что занимало достаточное количество времени.

«В ЦКР предприниматели обращаются по очень широкому спектру вопросов — это более тысячи различных тематик. Оператору нужно внимательно выслушать клиента, сразу понять суть вопроса и очень быстро найти всю необходимую для ответа информацию во внутренних системах банка. Понятно, что искусственный интеллект справится с этой задачей в разы быстрее. В наших дальнейших планах — научить ИИ читать текст в удобном формате, с расстановкой знаков препинания, употреблением цифр и общепринятых сокращений, интегрировать эту программу с другими автоматизированными системами, даже обучить ИИ определять эмоциональное состояние клиента. Всё это, без сомнения, повысит клиентоориентированность банка, сделает общение предпринимателей с нами более эффективным и результативным», — рассказал директор Дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов.

Национальная премия в сфере цифровизации учреждена Клубом IT & Digital — директоров «я-ИТ-ы», она организована для продвижения талантливых управленцев в сфере ИТ, а также популяризации передовых национальных цифровых технологий и решений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 19.10.2021
Премировать всех россиян за прививки от ковида вряд ли возможно, считает Песков
0
12
16:12 19.10.2021
Путин сообщил премьеру Италии о готовности участвовать в саммите "двадцатки" по видеосвязи
0
70
16:12 19.10.2021
Наибольший прирост заболеваемости ковидом сейчас у школьников и лиц старше 60 лет - Попова
0
72
16:00 19.10.2021
Минобороны КНР обвинило США в попытке скрыть инцидент с атомной субмариной "Коннектикут"
0
106
15:32 19.10.2021
Комиссия Сената Чехии согласилась с необходимостью снятия полномочий с президента Земана
0
128
15:00 19.10.2021
Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
0
173
14:32 19.10.2021
РФ не пострадает от нынешней ситуации в отношениях с НАТО, считает Песков
0
218
14:12 19.10.2021
Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией от ковида - Песков
0
249
14:00 19.10.2021
В Госдуме сообщили о гибели 1100 врачей от коронавируса в первом полугодии
0
286
13:32 19.10.2021
Полиция Чехии расследует возможные преступления против страны из-за госпитализации Земана
0
295

Возврат к списку