Сбер стал лауреатом Национальной премии в сфере цифровизации

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Сбер стал лидером двух номинаций Национальной премии в сфере цифровизации: «Искусственный интеллект» и «Все для клиента» благодаря внедренному в центре корпоративных решений (ЦКР) проекту «контент коммуникаций», позволяющему получать и обрабатывать обращения клиентов онлайн с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ, классификацию диалога и подборку в облаке тегов вопросов, становящихся основой для рекомендаций клиентам, ранее анализ обращений проводился специалистами банка, определяющими вопросы в ручном режиме, что занимало достаточное количество времени.

«В ЦКР предприниматели обращаются по очень широкому спектру вопросов — это более тысячи различных тематик. Оператору нужно внимательно выслушать клиента, сразу понять суть вопроса и очень быстро найти всю необходимую для ответа информацию во внутренних системах банка. Понятно, что искусственный интеллект справится с этой задачей в разы быстрее. В наших дальнейших планах — научить ИИ читать текст в удобном формате, с расстановкой знаков препинания, употреблением цифр и общепринятых сокращений, интегрировать эту программу с другими автоматизированными системами, даже обучить ИИ определять эмоциональное состояние клиента. Всё это, без сомнения, повысит клиентоориентированность банка, сделает общение предпринимателей с нами более эффективным и результативным», — рассказал директор Дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов.

Национальная премия в сфере цифровизации учреждена Клубом IT & Digital — директоров «я-ИТ-ы», она организована для продвижения талантливых управленцев в сфере ИТ, а также популяризации передовых национальных цифровых технологий и решений.