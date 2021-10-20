В России занято 86,6% больничных коек для пациентов с ковидом - Голикова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество больничных коек для пациентов с коронавирусом в России составляет 86,6%, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в РФ развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек", - сказала она на заседании президента с членами правительства.