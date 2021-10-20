С начала года цены на мясо кур повысились на 24,5% - Росстат
21:00 20.10.2021 Источник: Интерфакс
В 58 регионах цены выросли на 0,1-2%, в 16 - на 2,1-5,8%. В 5 субъектах цены не изменились, в 6 - снизились на 0,1-0,8%. С начала года цены на мясо кур повысились на 24,5%.
Цены на свинину за неделю выросли на 0,39% (на 0,45% неделей ранее), на говядину - на 0,14% (на 0,31%). С начала года свинина подорожала на 14,3%, говядина - на 12,1%.
Как сообщает Минсельхоз, за неделю отпускная стоимость мяса кур поднялась на 0,7%, говядины - на 0,6%, баранины - на 0,1%, свинины - снизилась на 1,6%.
Рост потребительских цен на яйца, по данным Росстата, за неделю составил 2,8% (3,3% неделей ранее). С начала года яйца подорожали на 1,95%.
НОВОСТИ
- 20:15 20.10.2021
- "Оператор ГТС Украины" хочет участвовать в сертификации "Северного потока 2"
- 19:35 20.10.2021
- Михаилу Саакашвили в Грузии предъявлено новое обвинение
- 19:30 20.10.2021
- Талибы заявляют, что никого не преследуют по этническим, религиозным и другим признакам
- 19:03 20.10.2021
- Экс-премьер Украины Азаров заочно арестован судом в Киеве
- 18:58 20.10.2021
- Участники встречи по Афганистану в Москве поддержали разморозку активов страны
- 18:53 20.10.2021
- Курсирование поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки планируют восстановить с 1 декабря
- 18:29 20.10.2021
- Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ взломан хакерами
- 17:52 20.10.2021
- Политолог: перепись поможет Москве проводить более эффективную соцполитику
- 17:40 20.10.2021
- Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
- 17:38 20.10.2021
- Андрей Воробьев проверил работу МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать