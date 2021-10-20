С начала года цены на мясо кур повысились на 24,5% - Росстат

21:00 Источник: Интерфакс

Рост потребительских цен на мясо кур в РФ за неделю с 12 по 18 октября, как и неделей ранее, составил 1,5%, сообщил Росстат в среду.

В 58 регионах цены выросли на 0,1-2%, в 16 - на 2,1-5,8%. В 5 субъектах цены не изменились, в 6 - снизились на 0,1-0,8%. С начала года цены на мясо кур повысились на 24,5%.

Цены на свинину за неделю выросли на 0,39% (на 0,45% неделей ранее), на говядину - на 0,14% (на 0,31%). С начала года свинина подорожала на 14,3%, говядина - на 12,1%.

Как сообщает Минсельхоз, за неделю отпускная стоимость мяса кур поднялась на 0,7%, говядины - на 0,6%, баранины - на 0,1%, свинины - снизилась на 1,6%.

Рост потребительских цен на яйца, по данным Росстата, за неделю составил 2,8% (3,3% неделей ранее). С начала года яйца подорожали на 1,95%.