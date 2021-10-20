ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ
23:00 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутник V" продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине", - указано в сообщении.
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