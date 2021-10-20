ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении РФПИ, опубликованном в официальном твиттер-аккаунте вакцины.

"ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутник V" продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине", - указано в сообщении.