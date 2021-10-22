В РФ нет "коврового" объявления иноагентами, решение можно оспорить в суде - Песков
14:12 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ковровых" признаний иностранными агентами в России нет, решение можно оспорить через суд. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких ковровых объявлений нет", - сказал Песков. Он добавил, что "существуют пути оспаривания подобных решений". "Существует судебный вариант оспорить это решение", - уточнил он.
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