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В РФ нет "коврового" объявления иноагентами, решение можно оспорить в суде - Песков

14:12 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Ковровых" признаний иностранными агентами в России нет, решение можно оспорить через суд. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких ковровых объявлений нет", - сказал Песков. Он добавил, что "существуют пути оспаривания подобных решений". "Существует судебный вариант оспорить это решение", - уточнил он.

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