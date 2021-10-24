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НОВОСТИ

В инструкцию к "Спутнику V" внесены изменения в список противопоказаний

17:15 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции "Спутником V", соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ. "Клинические исследования по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной инструкции.

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