Омбудсмен предположил, что во время "ковидных каникул" большинство ресторанов в Москве будет закрыто

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доставка обеспечит максимум 10% продаж столичных ресторанов в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, большинство заведений прекратит работу на этот период. Такое мнение в воскресенье выразил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в эфире телеканала "Москва-24".

"Доставка - это не панацея, доставка хороша для пиццы, для суши, для бургеров. Если это гастрономический ресторан, то при всем желании доставка больше 10% не составит, а работать на 10% - это заведомый сильнейший <…> минус. Именно поэтому большинство ресторанов будет закрыто", - сказал он.