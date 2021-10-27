В Индии арестован офицер ВМС из-за утечки секретных данных о подлодках
09:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская контрразведка арестовала действующего офицера военно-морских сил, двух экс-военнослужащих и два гражданских лица по подозрению в причастности к предполагаемой утечке секретной информации о предстоящей модернизации дизель-электрических подводных лодок класса "Кило" российской постройки. Об этом в среду сообщает газета "Таймс оф Индиа".
"Аресты офицера ВМС и еще четырех человек были предприняты на основе информации спецслужб об утечке секретной информации о модернизации субмарин "Кило" российской постройки. Подозреваемые в этом, вероятно, за взятки передавали сведения компаниям, которые ведут конкурентную борьбу за получение тендера", - цитирует издание заявление индийских ВМС.
Центральное бюро расследований (CBI) провело обыски в Нью-Дели, Мумбаи, Хайдарабаде и еще в свыше 15 городах в организациях, связанных с планируемой модернизацией подлодок. ВМС проводит собственное внутреннее расследование данного инцидента с целью не допустить его повторения в будущем. В ходе расследования могу быть осуществлены новые аресты.
Пока не известно, имели ли причастность к возможной утечке секретной информации иностранные спецслужбы или оно связано только с конкурентной борьбой индийских подрядчиков за заказ ВМС, отмечает "Таймс оф Индиа".
В 2005 году в штабе индийских ВМС произошла утечка данных с 7 тыс. страниц секретных документов. По этому делу были арестованы, а потом уволены в отставку четверо офицеров.
В феврале 2018 года контрразведка арестовала офицера штаба ВВС Индии за передачу секретных данных иностранной разведывательной службе.
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