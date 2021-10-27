Полиция обнаружила в Югре два склада с 11 тоннами контрафактного алкоголя - УМВД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада, где хранилось более 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре при содействии коллег из территориальных подразделений полиции выявлены факты незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий на территории Сургута и Нефтеюганска. В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 11 тонн сомнительного алкоголя", - сказали в пресс-службе.