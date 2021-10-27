0
0
113
НОВОСТИ

Полиция обнаружила в Югре два склада с 11 тоннами контрафактного алкоголя - УМВД

16:12 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада, где хранилось более 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре при содействии коллег из территориальных подразделений полиции выявлены факты незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий на территории Сургута и Нефтеюганска. В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 11 тонн сомнительного алкоголя", - сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 27.10.2021
Общий долг россиян по кредитам достиг 23,9 трлн рублей
0
29
17:10 27.10.2021
«Длинные» выходные: оперштаб Москвы опубликовал ответы на основные вопросы
0
25
17:00 27.10.2021
Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу - СМИ
0
55
16:32 27.10.2021
Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине
0
117
16:00 27.10.2021
Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
0
148
15:32 27.10.2021
Суд ЕС наложил на Польшу штраф в 1 млн евро в день до выполнения требований ЕК
0
219
15:12 27.10.2021
Глава ДНР заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка
0
249
15:00 27.10.2021
Борт Каир - Москва вернулся в аэропорт из-за подозрительного послания на одном из кресел
0
237
14:32 27.10.2021
В Думу внесен проект об ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии
0
264
14:12 27.10.2021
США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
0
264

Возврат к списку