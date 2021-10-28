С приходом к власти талибов В Афганистане вырос уровень преступности - местные СМИ

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи разбойных нападений и грабежей участились в столице Афганистана после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду местный телеканал "Толо ньюс".

По оценкам опрошенных телеканалом местных жителей, на фоне ухудшающегося положения в экономике многие афганцы идут на преступления, чтобы прокормить свои семьи.

"С приходом к власти талибов мы ожидали, что количество грабежей уменьшится, но они все еще имеют место и даже в больших масштабах. Кроме того, участились случаи похищения людей, и этому никто не препятствует", - рассказал проживающий в одном из районов Кабула Мохаммад Юнус.

Как отмечает "Толо ньюс", уровень преступности в последние два месяца сильно возрос не только в столичном регионе, но и во многих других провинциях Афганистана.