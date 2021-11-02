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НОВОСТИ

Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал о темпах роста индустриальных компаний в Москве

18:13 02.11.2021

Как сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за 11 лет (с 2010 по 2021 гг.) в столице открылось 1150 новых промышленных компаний и фирм, треть из которых - производства, ориентированные на применение высоких технологий. С 2010 по 2021 год предприятия привлекли в экономику столицы более восьми миллиардов рублей и обеспечили работой более 42 тысяч горожан, среди которых есть специалисты в инженерной, строительной и конструкторской областях. Специализация большей части новых компаний (190 предприятий) - производство электроники и приборостроение.

«Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти сто тысяч человек», — отметил Владимир Ефимов.

Также он добавил, что вторую позицию по количеству запущенных производств занимает фармацевтическая отрасль, с 2010 года в этой сфере в Москве открыто более 100 компаний.
Столица на постоянной основе оказывает поддержку предпринимателям, размещающим свое производство в Москве, они могут рассчитывать на налоговые льготы, а также имеют право обратиться за помощью для подбора земельного участка для своего предприятия и последующего расположения на нем своего производства. Город оказывает поддержку компаниям, производящим товары, имеющие для столицы стратегическое значение, такие как лекарственные препараты или детское питание. Москва заключает с производителем офсетный контракт, в рамках которого предприятию на определенное время гарантирован сбыт продукции.

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