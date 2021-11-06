Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО

21:00 Источник: Интерфакс

Состав дежурных сил по противовоздушной обороне Белоруссии усилен в ответ на обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ страны, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны, размещенном в субботу.

"В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151", - говорится в сообщении.