Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
21:00 06.11.2021 Источник: Интерфакс
Состав дежурных сил по противовоздушной обороне Белоруссии усилен в ответ на обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ страны, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны, размещенном в субботу.
"В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151", - говорится в сообщении.
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